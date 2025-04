Homem joga carro contra dezenas de pessoas no Canadá; 11 morreram

Um homem dirigindo um carro preto avançou contra dezenas de pessoas na noite desse sábado (26) durante um festival da comunidade filipina em Vancouver, no Canadá. Segundo a polícia local, 11 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas.

O ataque aconteceu às 20h, no horário local (meia-noite no horário de Brasília), na zona de Sunset on Fraser. O homem jogou seu carro em alta velocidade contra bancas de comida. O festival filipino é conhecido como Lapu Lapu, e normalmente atrai grandes multidões.

O suspeito, de 30 anos, tem antecedentes policiais, segundo informou a polícia numa conferência de imprensa após o incidente.