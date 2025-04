Multiartista Aguilar expõe 15 obras sobre a Amazônia em São Paulo

"A floresta entra dentro de você. Inconscientemente, você inspira ela e tem tanta coisa linda e tanta coisa para proteger. É esse esplendor", exprime Aguillar.

Em um vídeo publicado no site do pintor, ele diz que "o princípio da minha pintura, é um agradecimento [à Amazônia]".

O artista também procura sair do óbvio nos seus trabalhos, não apenas fazer um quadro bonito. A intenção é "transformar a tinta em sentimento, que ela própria traga uma lembrança das cores e das vibrações da Amazônia. Mais mensagens do que explicações".

José Aguilar é pintor, videomaker, escultor, escritor e músico. Nasceu em São Paulo em 1941. Participou do movimento Kaos, do vanguardista Jorge Mautner. Recebeu o Prêmio Itamaraty, na Bienal São Paulo, e gravou com os músicos Lanny Gordin, Paulo Miklos e Arnaldo Antunes, sendo dessa época alguns de seus sucessos como Você Escolheu Errado seu Super-Herói, dos anos 80 com As Frenéticas.

A galeria fica na Rua Amauri, 73, Itaim Bibi, São Paulo.

* Estagiário sob a supervisão de Eduardo Correia