No Rio, carnaval virtual promove folia digital e revela novos talentos

"Organizamos todo mundo para manter o projeto, manter a chama acesa, mesmo sendo cada vez mais difícil se manter visível na internet", diz Ewerton sobre o papel da Liesv no carnaval virtual.

A Liga

No início da Liesv, os sambas eram cantados à capela (sem acompanhamento instrumental) e transmitidos pelo programa de software Yahoo! Messenger, o que afetava a qualidade dos áudios.

Na edição deste ano, 35 escolas de samba virtuais desfilarão pela liga. Serão 20 agremiações do grupo especial e 15 do de acesso, além das escolas convidadas, que não serão julgadas. As quatro últimas colocadas do grupo especial caem para o grupo de acesso no próximo ano, e as quatro mais bem avaliadas do acesso sobem para o especial em 2026.

"A tendência é que as escolas convidadas abram o desfile, fazendo apresentações de 15 a 25 minutos, com uma a três alegorias e com oito a 12 alas. É mais enxuto, mas tem a mesma visibilidade que as outras escolas", explica o presidente da Liesv. Segundo Ewerton, o carnaval virtual diferencia-se do real pela pluralidade das escolas e dos foliões, que não se concentram somente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, tradicionalmente reconhecidos pelo que apresentam na Marquês de Sapucaí e no Sambódromo do Anhembi, respectivamente.

"Tem escola da Paraíba, de Pernambuco. Não que não exista essa centralização no Rio de Janeiro e em São Paulo. É claro que tem uma concentração, mas o Brasil todo faz carnaval conosco", ressalta Ewerton. Ele destaca que existem escolas que competem nos desfiles físicos e têm também a versão virtual, como a Mocidade Unida da Mooca. Uma das campeãs do grupo de acesso de São Paulo neste ano, a agremiação foi a vencedora do grupo especial da Liesv em 2024, com o enredo Direitos da Terra.