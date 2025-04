Samba na Gamboa homenageia Monarco com especial neste domingo

Em 1976, o bamba emplacou seu primeiro álbum solo, Monarco. A produção contemplava temas marcantes de sua obra como a canção Quitandeiro. A carreira deslanchou com vários discos e premiações. O músico foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode em 2018.

Representante do tradicional estilo musical carioca, o sambista era presidente de honra da Portela e personalidade da Velha Guarda da vencedora escola do carnaval do Rio. Monarco deixa um legado indiscutível para o gênero.

Com mais de 70 anos dedicados ao universo artístico, Monarco é lembrado por essa identificação com a Portela, agremiação que distingue sua trajetória. O artista também traz em suas canções a forma dos autênticos sambas de terreiro e de raiz.

Suas composições foram gravadas por intérpretes como João Nogueira, Beth Carvalho, Clara Nunes e Zeca Pagodinho. Eles deram voz a diversos sucessos de Monarco e popularizaram músicas que fizeram história.

Monarco ainda é responsável por uma linhagem do samba. A sonoridade do astro reverbera na formação de uma verdadeira dinastia do gênero. Pai dos compositores e cantores Marcos Diniz, do Trio Calafrio, e Mauro Diniz, idealizador do Trem do Samba, ele é avô da atriz e cantora Juliana Diniz, outra herdeira de sua verve artística.

