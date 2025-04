Brasileira está entre as vítimas de atropelamento no Canadá

Em Brasília, o Itamaraty informou ter recebido "com profunda tristeza e consternação", a notícia do incidente ocorrido durante as celebrações do festival filipino Lapu Lapu Day. Em nota, expressou "profundas condolências às famílias das vítimas" e desejou "rápida e plena recuperação" a todos os feridos.

"Confirmamos a morte de pessoa de nacionalidade brasileira no incidente ocorrido no Canadá. O Consulado-Geral do Brasil em Vancouver está em contato com a família da vítima e presta a assistência consular cabível", informou a diplomacia brasileira ao ressaltar que, por questões legais, não fornece informações pessoais de cidadãos brasileiros.

Vítima nasceu no Rio

Kira Salim nasceu no Rio de Janeiro. Sua mãe é argentina e seu pai é natural do Rio Grande do Sul. Ela é formada em música pela Unirio e com mestrado na Espanha.

A mudança para o Canadá foi em 2022 para acompanhar o marido. A musicista tinha registro de conselheira clínica e, desde 2024, atuava como conselheira escolar na Fraser River Middle School, cidade localizada em New Westminster.

Nas redes sociais, ela dizia que sua missão era "facilitar e orientar jovens e comunidades marginalizadas para prosperarem em suas vidas".