Caminhos da Reportagem mostra sincretismo da Festa de São Jorge

São Jorge é padroeiro de várias escolas de samba, entre elas, a Império Serrano, que tem sede em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O cantor e compositor Jorginho do Império, filho de um dos fundadores da agremiação, Mano Décio da Viola, conta que não sai de casa sem pedir a bênção do santo protetor. "São Jorge é o nosso feijão com arroz", afirma.

Devoto fervoroso, o ator Nando Cunha organiza uma feijoada beneficente no dia de São Jorge há quase duas décadas. "Ele é um cara que está sentado no trem junto com você. Vai beber cerveja junto com você e estar na missa junto com você. Ele está do seu ladinho. São Jorge é diferente pra caramba. Por isso a gente faz festa para louvar ele, para louvar a vida", ressalta o artista.

