Show de Lady Gaga terá mais de 5,3 mil agentes no esquema de segurança

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel estará posicionado na Praça do Lido, com dois drones de reconhecimento facial, além de 12 câmeras extras de reconhecimento facial na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Haverá ainda policiamento na faixa de areia com cinco tendas de apoio.

"A segurança é o principal vetor para permitir que os artistas incluam o Rio como destino de turnês. A integração entre as forças é fundamental para melhorar e aprimorar as atividades nesse momento. Serão mais de 5 mil agentes empenhados para garantir que moradores e turistas tenham a melhor experiência possível", disse o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos.

O policiamento será reforçado no Aterro do Flamengo, Terminal Gentileza, Terreirão do Samba e Central do Brasil. As principais vias de acesso a Copacabana vão contar com pontos de bloqueio e revista. O Túnel Coelho Cintra, que liga os bairros de Botafogo e Copacabana, terá um ponto de interceptação.



Já as estações de metrô Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo, na zona sul, terão revista de passageiros com detectores de metal. Além disso, os agentes farão o chamado "cinturão de segurança" do Leme até Copacabana, com 18 pontos de bloqueio e revista com reconhecimento facial em pórticos nas ruas de acesso à praia.



Mais de 1,5 mil policiais civis trabalharão no policiamento do show de Lady Gaga, com reforço nas delegacias da zona sul e do centro e apoio das delegacias especializadas. O esquema será acionado logo no início do feriado, 1º de maio, e se estenderá até as 5h da madrugada de domingo (4).



A Secretaria de Administração Penitenciária vai aumentar o efetivo trabalhando nos plantões nas unidades prisionais de Gericinó e demais complexos prisionais, além de acompanhar, em tempo real, as pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas em toda a orla de Copacabana e entorno, identificando possíveis violações do uso do equipamento.

Bombeiros

No esquema pensado para o show, o Corpo de Bombeiros contará com 400 militares posicionados por toda a extensão da praia, preparados para agir em três frentes: terrestre, aérea e marítima, com o objetivo de garantir a segurança do público.

Ao todo, 12 postos de guarda-vidas estarão ativos antes, durante e após o evento, garantindo o socorro imediato a banhistas e frequentadores da orla marítima.