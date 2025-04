Um ano após enchentes, gaúchos celebram conquista de novas casas

"Essa modalidade do Compra Assistida foi criada especificamente para a tragédia aqui do Rio Grande do Sul, e permite que as famílias escolham o seu imóvel em qualquer cidade do estado, desde que preenche os requisitos, no valor de até R$ 200 mil", explicou, em entrevista à Agência Brasil, o secretário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen.