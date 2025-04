EBC ganha prêmio por atuação nas redes sociais

O Sem Censura

Apresentado por Cissa Guimarães, o Sem Censura completa 40 anos em 2025.

No ano passado, o programa foi consagrado com o prêmio APCA, organizado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Melhor Programa de Televisão.

Também foi reconhecido no prêmio Melhores do Ano do site NaTelinha, parceiro do UOL, na categoria Melhor Programa de Entrevistas.