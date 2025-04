Lula parabeniza primeiro-ministro do Canadá por vitória nas eleições

Mark Carney, de 60 anos, é o atual primeiro-ministro do país norte-americano e assumiu o cargo após a renúncia de Justin Trudeau. O então líder dos liberais ficou no cargo por nove anos, desde novembro de 2015, sendo reeleito duas vezes, tornando-se um dos primeiros-ministros mais longevos do Canadá. Mas sua popularidade começou a cair há dois anos em meio aos preços altos e à escassez de moradias, e nunca se recuperou.

As projeções da votação indicam que o chefe do governo terá a maior fatia dos 343 lugares do Parlamento, mas ainda não é claro se os liberais conseguirão maioria, o que lhes permitiria aprovar legislações sem precisar de alianças.

O Partido Liberal venceu o pleito após uma campanha centrada nas ameaças feitas pelos Estados Unidos. Há alguns meses, o caminho parecia claro para o político Pierre Poilievre conduzir o Partido Conservador de volta ao poder, após os anos de comando de Trudeau. Mas o retorno de Donald Trump à Casa Branca e sua ofensiva contra o Canadá, com tarifas e ameaças de anexação, mudaram a situação e provocaram uma onda de patriotismo que aumentou o apoio a Mark Carney.