Lupi diz que sempre foi contra descontos em benefícios previdenciários

"Acho que o governo não deveria se meter nesta relação entre trabalhadores [aposentados] e associações", afirmou hoje o ministro Carlo Lupi. Ele disse que já tinha expressado sua opinião "dentro do governo e nas reuniões do Conselho Nacional da Previdência Social" antes mesmo do atual escândalo vir à tona. "Mas, [no passado], resolveram colocar o INSS para fazer mais isso [cuidar dos descontos e do repasse às entidades], como se o instituto tivesse pouco trabalho."