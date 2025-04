No RS, prefeito diz que cidade não suporta uma nova cheia

"Por serem empresas e estatais, a gente depende muito do trabalho deles, dos critérios de trabalho deles, e isso me incomoda muito, como prefeito. Incomoda muito porque penso que algumas dessas burocracias, elas deveriam de ser, neste momento, nessa situação, mais brandas, né", afirmou.

O prefeito defende que as obras não devem ser feitas a qualquer modo, "que se faça o processo como tem que ser feito, mas poderia agilizar a obra antes da entrega de toda uma documentação".

Apoio dos governos

Em visita a Cruzeiro na semana passada, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou que cerca de 200 moradias serão entregues até o final do ano no Novo Passo da Estrela, bairro que está sendo erguido para abrigar famílias que perderam tudo. A área, cedida pela prefeitura, está recebendo obras de urbanização, mas as moradias definitivas ainda não estão em construção. Enquanto aguardam, as famílias vivem em contêineres provisórios no local.

O governo também está com edital aberto para a compra de mais três radares meteorológicos de alta precisão. Um outro radar já funciona na região metropolitana de Porto Alegre desde setembro do ano passado.

Da parte do governo federal, a Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, vinculada à Casa Civil, informou, na última semana, que cerca de 50 contratos de Compra Assistida foram efetivados para moradores da cidade. Além disso, um novo loteamento do Minha Casa, Minha Vida, com previsão de 500 moradias, será construído em Cruzeiro do Sul. Os projetos, entretanto, ainda não saíram do papel. Recursos para a construção de creches e uma Unidade Básica de Saúde (UBS) também estão disponíveis e os projetos dependem da prefeitura.