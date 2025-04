Dia do Trabalhador: o que abre e o que fecha em São Paulo

Sabesp

No dia 1º de maio, todas as agências estarão fechadas. Na sexta e no sábado, funcionam normalmente apenas as agências da Sabesp e as unidades Gopoúva e Shopping Bonsucesso, em Guarulhos.

Para ocorrências e solicitações dos clientes, os canais de atendimento estarão disponíveis 24 horas.

Poupatempo

Todas as unidades do Poupatempo estarão fechadas no dia 1° de maio. Serviços digitais continuam funcionando normalmente.

