Gagacabana: fãs explicam histeria e gratidão por Lady Gaga

Cover da diva pop, a produtora de moda e mulher trans Yasmin Gaga é uma das que guarda um relato como esse em um lugar precioso da memória.

"O lançamento do álbum Born This Way foi quando eu estava no início da minha transição, e a música fala: não importa se você é negro, asiático, gay, bi, hétero, trans, você nasceu assim porque Deus não comete erros. You're born this way, baby' As músicas dela eram meu alicerce de todos os dias, porque eu via nela a força e a garra que me encorajaram."

Não apenas encorajaram como se tornaram o trabalho da produtora de moda, que se apresenta como cover da cantora há dez anos, e pôde fazer uma performance especial na última terça-feira (29), quando abriu um desfile de drag queens, mulheres trans e fãs da cantora no saguão principal da Central do Brasil, a principal estação de trens da região metropolitana do Rio de Janeiro.

"Nessa correria de shows fazendo a Lady Gaga, sempre passo pela Central. É um lugar icônico, muito importante, onde há o encontro de todas as pessoas. É um lugar primordial para a gente fazer essa homenagem", disse Yasmin, que "se montou" com o figurino do videoclipe de Abracadabra, o mais novo sucesso da cantora.