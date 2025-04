No RS, casarão de 117 anos resistiu a várias enchentes do Rio Taquari

Construído no início do século passado para ser um moinho, o imóvel possui parede grossas e resistiu à famosa enchente de 1941, até então a maior da história do estado.

Diversas outras enchentes, de menor porte, voltariam a ocorrer naquela região ao longo das décadas. Em 2023, por exemplo, a água passou de 3,8 metros, relata a proprietária.

Apesar do desespero inicial, Solange decidiu retomar o negócio, impulsionada por essa resistência centenária.

"Quando a gente foi fazer um raio-x da casa para ver [as avarias], vimos que não atingiu em nada [na estrutura]. Então, não tinha porque a gente não recomeçar".

A limpeza do imóvel ainda levou meses. "Tivemos que arrancar árvore de dentro para chegar no assoalho do andar de cima", descreve.

A Casa do Peixe finalmente reabriu as portas no dia 20 de setembro do ano passado, justamente na data em que se comemora o início da Revolução Farroupilha, quando o estado lutou por independência do império.