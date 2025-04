TV Brasil exibe jogos do Brasileirão Feminino nesta quarta e na quinta

A TV Brasil segue com as transmissões do Brasileirão Feminino Série A1 e exibe no meio desta semana mais duas partidas do campeonato. Nesta quarta-feira (30), o São Paulo encara o América-MG, a partir das 15h50, em Cotia (SP). Já na quinta-feira (1º), é a vez de o Fluminense receber a Ferroviária, a partir das 14h50, no Rio de Janeiro. As partidas são válidas pela oitava rodada.

As transmissões do Brasileirão chegam a todo o país por meio das emissoras integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), parceiras da TV Brasil. Saiba como sintonizar: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Comprometida com a valorização do esporte nacional, amantém espaço destacado para o segmento em sua grade. Em 2025, a emissora já transmitiu importantes campeonatos estaduais de futebol e a grande final da Copa Verde. A promoção do esporte feminino é uma prioridade: além da cobertura do Brasileirão Feminino, aexibe também a Liga de Basquete Feminino, referência da modalidade no país.