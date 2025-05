Enem 2025: saiba a documentação aceita para justificar ausência

Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 sem pagar a taxa de inscrição e faltaram a um dos dias de prova na edição do ano passado devem justificar a ausência até às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (2).

O prazo é o mesmo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do exame.

Os dois procedimentos devem ser realizados exclusivamente na página do participante do exame , com o login no portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.