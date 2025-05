Feira das Yabás celebra Dia do Trabalhador no centro do Rio

Nada melhor do que comemorar o Dia do Trabalhador em um encontro com muito samba e comida saborosa como frango com quiabo, feijoada, rabada, tripa lombeira, angu à baiana e macarronada com carne assada. Neste 1º de maio, a Praça da Pira, em frente ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no centro do Rio, vai receber a Feira das Yabás. Já são nove edições no local, mas essa é a primeira que vai ocorrer no Dia do Trabalhador.

Criada em 2008, pelo cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, para valorizar as matriarcas chamadas tias e consideradas as Yabás, a Feira celebra a cultura afro-brasileira e as tradições dos bairros vizinhos Oswaldo Cruz e Madureira, na zona norte do Rio. A região é berço de escolas de samba como a Portela, cuja quadra sedia as edições da feira no segundo domingo de cada mês.