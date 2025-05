Hoje é Dia: datas, fatos e feriados que são destaque em maio de 2025

Outra data, que praticamente é símbolo do mês de maio, é o Dia do Trabalhador, fixado no dia 1º. Celebrada internacionalmente, a data remete à luta histórica dos trabalhadores para conquistar melhores condições de trabalho. A criação da efeméride remonta ao movimento grevista puxado por trabalhadores estadunidenses em Chicago, no final do século XIX. A Rádio Nacional falou um pouco sobre a origem da data e a luta por direitos, bem como a TV Brasil, nesta edição do Repórter Brasil.

Ainda falando sobre direitos trabalhistas, dia 2 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Sexual e Moral no Trabalho. Um problema que, infelizmente, vem crescendo, como revela esta reportagem da Agência Brasil. A TV Brasil também se dedicou extensamente ao tema, no episódio "Assédio sexual no trabalho: um crime silenciado", do programa Caminhos da Reportagem.

O Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença autoimune crônica de causa desconhecida e de difícil diagnóstico, que acomete mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo. Só no Brasil são 65 mil brasileiros, entre 20 e 45 anos. Para conscientizar sobre os sintomas e o tratamento, 10 de maio é o Dia Mundial do Lúpus. O Tarde Nacional, da Rádio Nacional, dedicou uma edição para tirar as dúvidas do público sobre a enfermidade. O tema também ganhou atenção nessa edição do Brasil em Dia, da TV Brasil.