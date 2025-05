Movimentos sociais fazem ato "combativo" em SP pelo Dia do Trabalhador

Movimentos sociais como o Mulheres em Luta, Marielle Vive, Luta Popular e Movimento Nacional de Lutas do Campo e da Cidade e entidades como a Central Sindical e Popular Conlutas fizeram nesta quinta-feira (1º) um dos atos organizados na capital paulista para marcar o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras. A marcha teve como ponto de partida o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), na Avenida Paulista.

Na mensagem de divulgação do protesto, as organizações sindicais e os movimentos, que se declararam como "combativos", já deixavam claras as divergências com outro grupo que se articulou também na capital, nesta data. Essa segunda mobilização foi realizada na Praça Campo de Bagatelle, na zona norte da capital.

As lideranças do ato na Avenida Paulista afirmam conclamar "à resistência e à luta por direitos". Elas ressaltam que preservam o princípio da independência quanto a governos e patrões.