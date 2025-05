Porto Alegre: "Não se faz casa da noite para o dia", diz prefeito

Sobre os diques, mencionou as obras de reforço nas estruturas do bairro Sarandi, na região norte da capital. Um desses diques está 80% concluído, mas nos demais, as obras estão paralisadas por decisão judicial frente a necessidade de remoção de famílias que vivem próximas a essas barragens. Já as obras em outros diques ainda não têm previsão de início.

"Você vai ter que ter moradia para 400 famílias, porque tu não refaz aqueles diques se tu não acolher aquelas famílias", disse Sebastião Melo.

O prefeito também voltou a dizer que as causas do alagamento não foram as casas de bombas, que ficaram sem funcionar durante as enchentes:

"Elas foram invadidas pelas águas, assim como as casas, as avenidas, como as empresas foram invadidas. A casa de bomba tem lá seus 3, 4 ou 5 metros de altura e os painéis [eletrônicos] todos foram invadidos [pela água] e também faltou energia. Foi a falta de proteção de diques, os 20 lugares que entraram água é que foram as razões do alagamento, não as casas de bomba. Mas todas elas estão funcionando hoje."

Das 23 casas de bomba, 17 já têm geradores de energia, mas eles movem no máximo uma bomba por vez, ao passo que essas estações possuem ao menos quatro motores ou mais cada.

Sobre a comportas portuárias ao longo de diversos pontos do Guaíba, Melo defendeu a decisão do Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae), órgão da prefeitura, de fechar 7 das 14 existentes.