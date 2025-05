Apreendidos produtos que seriam vendidos no show de Lady Gaga

No dia anterior (1º), os agentes da Ordem Pública encontraram a estrutura de uma barraca localizada em frente ao palco onde será realizado o show da cantora Lady Gaga, neste sábado (3). A estrutura, de grande porte e composta por dezenas de barras de ferro, foi desenterrada e removida do local. Também foram apreendidas garrafas de água, bebidas alcoólicas e 10 cocos ? além de lonas dispostas irregularmente na faixa de areia, obstruindo o local.

"Esse trabalho de prevenção feito pelas nossas equipes contribui para impedir a ocupação irregular da areia com objetos, garantindo a integridade física das pessoas, além de ajudar a reforçar o controle sobre a entrada de garrafas de vidro, objetos cortantes e outros materiais que podem oferecer risco, especialmente em meio a grandes aglomerações", avaliou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Durante as ações de desobstrução do espaço público, também foram recolhidos diversos objetos pertencentes a ambulantes irregulares, como bolsas, mesas de praia e acessórios, que haviam sido deixados obstruindo a via.

Ambulantes

A Seop informa que o acesso dos ambulantes credenciados para trabalhar no show da cantora Lady Gaga será feito exclusivamente pelas Ruas Martin Afonso, Prado Júnior, Hilário de Gouveia, Santa Clara e Xavier da Silveira. A medida, alinhada com a organização do evento e com a Polícia Militar, tem a finalidade de auxiliar na fiscalização e na checagem dos itens proibidos para os comerciantes ambulantes, como garrafas de vidro e grandes estruturas.