Basquete feminino: Ourinhos e Unimed Campinas enfrentam-se no sábado

O Ourinhos/AOBE recebe o Unimed Campinas neste sábado (3) para mais um confronto da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa). A TV Brasil transmite o jogo a partir das 16h15, diretamente do Ginásio Monstrinho, em Ourinhos, interior paulista. O duelo é válido pelo segundo turno da fase classificatória do campeonato.

Com o fim do primeiro turno, Ourinhos/AOBE e Unimed Campinas estão empatados na quarta posição. A liderança é do Sampaio Basquete. O Ourinhos/AOBE vem de uma derrota por 49 a 65 contra o Corinthians e o Unimed Campinas venceu a última partida, contra o ADRM Maringá, por 68 a 55.

Notícias relacionadas:

A LBF Caixa é o principal torneio da modalidade no país. Emissora oficial da competição, aé única a transmitir os jogos em sinal aberto. A iniciativa faz parte da estratégia do canal de valorizar o esporte feminino. Além da LBF Caixa, a o canal público exibe partidas do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol - Série A1.