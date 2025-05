Bloqueio de ruas para show de Lady Gaga começa à meia-noite

Trens e BRT

No sábado, após o show, trens extras vão aguardar os fãs que vão voltar de metrô para seguir de trem para casa. A Central do Brasil será a única estação aberta para embarque de passageiros. A Central do Brasil vai reabrir às 0h para o atendimento ao término do show e as demais estações funcionarão de madrugada apenas para desembarque.

O BRT terá reforço de frota nos serviços 60 (Gentileza x Deodoro - Parador) e 22 (Jardim Oceânico x Alvorada - Parador) na noite de sábado (3) e madrugada de domingo (4). O serviço executivo direto Terminal Gentileza x Aeroporto do Galeão vai operar durante toda a madrugada com partidas do Terminal Gentileza sentido Galeão a cada hora.

O VLT também terá operação excepcional para o show, com funcionamento 24 horas.