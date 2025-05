Nana Caymmi é velada no Theatro Municipal do Rio

O velório da cantora Nana Caymmi, 84 anos, que morreu nessa quinta-feira (1º), na Clínica São José, no Humaitá, no Rio de Janeiro, está sendo realizado no Theatro Municipal e vai até o meio-dia. O enterro está marcado para às 14h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.

Ao anunciar a morte da irmã pelas redes sociais, Danilo Caymmi, visivelmente emocionado, citou "nove meses de sofrimento" da artista, internada em uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de um hospital. Ele pediu que "os fãs ajudassem a divulgar a notícia".

Nascida Dinahir Tostes Caymmi, em 29 de abril de 1941, Nana foi a primogênita de três filhos do casal formado pelo cantor e compositor Dorival Caymmi e pela cantora Stella Maris. O irmão Dori nasceu em 1943 e Danilo em 1948.