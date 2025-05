OMS alerta para surto de antraz na República Democrática do Congo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu alerta para um surto de antraz na República Democrática do Congo. Pelo menos 16 casos suspeitos da doença foram notificados e uma pessoa morreu, segundo informações da Organização das Nações Unidas (ONU).

Autoridades locais informaram que o surto foi registrado na província de Kivu do Norte, no leste do país, que já é alvo de conflitos violentos entre tropas do governo e rebeldes. Os casos estão concentrados em quatro áreas do Lago Eduardo, na fronteira com Uganda.

Do lado ugandense da fronteira, sete casos suspeitos foram notificados no oeste do distrito de Kabale.