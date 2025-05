Peça teatral Hora da Saída alerta para riscos do cyberbullying

Escolas do Distrito Federal (DF) recebem um projeto cultural-pedagógico sobre bullying, cyberbullying e inclusão. Realizado com a participação do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do DF, instituições públicas de ensino contam com a peça gratuita Hora da saída até o dia 5 de maio. Bullying é a prática de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, sem motivo evidente, contra uma ou mais pessoas. Cyberbullying é o bullying exercitado através de dispositivos e meios digitais.

Após o espetáculo, o psicólogo Rodrigo Macedo e a diretora do projeto, Luciana Mauren, conversam com os alunos sobre o conteúdo apresentado na peça para auxiliar os alunos a interpretar o assunto. Os estudantes também ganham cartilhas e kits com lanche após as apresentações.

Representação visual

Notícias relacionadas: