Saiba como consultar os locais de prova do concurso do MPU

Os locais de aplicação das provas do concurso público do Ministério Público da União (MPU) no próximo domingo (4) já podem ser consultados no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas (FGV), a banca examinadora do certame, com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

O comprovante de inscrição e/ou do pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas ou quando solicitado.

Dia do concurso

As provas objetiva e discursiva para os cargos/especialidades de analista e técnico do MPU serão realizadas em todas as capitais do país neste domingo.