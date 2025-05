Termina nesta sexta-feira prazo de inscrição para o Encceja 2025

As provas são aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no mesmo dia, com duração de quatro horas pela manhã e cinco horas à tarde. Os exames são divididos em quatro áreas do conhecimento:

Para o ensino fundamental:

Ciências Naturais;

matemática;

língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação;

história e geografia.

Para o ensino médio:

Ciências da natureza e suas tecnologias;

matemática e suas tecnologias; linguagens,

códigos e suas tecnologias e redação;

ciências humanas e suas tecnologias.

O exame também pode ser usado para certificação de níveis de ensino. A emissão dos certificados de ensino fundamental, médio ou declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias estaduais e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que aderiram ao processo do Encceja junto ao Ministério da Educação.