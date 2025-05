TV Brasil: série Terra Prometida traz papel do país na 2ª guerra

A obra tem como pano de fundo momentos importantes do país naquele período, sua participação na Segunda Guerra, a ascensão de Hitler, o início do plano de segregação, a humilhação da população de origem judaica e todas as atrocidades do nazismo.

"Terra Prometida" retrata histórias como a de Aracy Guimarães Rosa, uma mulher corajosa que driblou os protocolos da diplomacia brasileira e conseguiu vistos e passaportes para centenas de refugiados judeus.

Também revela quem foi Gustav Fraz Wagner, conhecido como "Besta de Sobibor", subcomandante de um campo de extermínio na Polônia que viveu refugiado por 30 anos no interior de São Paulo.

O conteúdo audiovisual ainda recorda episódios como a tentativa frustrada do físico Albert Einstein ao pedir asilo brasileiro para uma amiga e a saga do jovem Gingo, nascido em São Paulo, filho de imigrantes alemães que, mesmo contrariado, teve que lutar ao lado de Hitler.

Ainda relata outros acontecimentos da época como a captura do pracinha Amynthas Pires de Carvalho no exterior e a vinda da família Moser para o Brasil.

Produzida pela Conspiração, em parceria com a Synapse, a série foi dirigida por Paschoal Samora, em codireção com Denise Adams.