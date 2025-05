UnB e Ministério da Justiça monitoram desaparecimento de aluna de Gana

A estudante da Universidade de Brasília (UnB) Fati Uthman Suleman, de 25 anos, natural de Gana, está desaparecida desde o fim da tarde do último domingo (27). De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga o caso, a última vez em que a jovem foi vista foi na Asa Norte, bairro onde estão localizadas a instituição federal e o complexo de apartamentos destinados à moradia estudantil, onde a jovem negra reside.

Fati Uthman Suleman é aluna do curso de língua portuguesa do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) sob coordenação do Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE). A iniciativa oferece vagas de graduação gratuita em universidades brasileiras a estudantes estrangeiros.

