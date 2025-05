Alma Blues estreia nova temporada nas rádios Nacional e MEC

Neste sábado (3), a Rádio Nacional e a Rádio MEC estreiam a nova temporada do programa Alma Blues. Com produção e apresentação de Jussara Mendonça e sonoplastia de Messias Melo, o programa traz para o público o universo do blues, com destaque para a história, os grandes compositores e lançamentos nacionais e internacionais do gênero.

A nova temporada contará com 13 episódios e a estreia será com a guitarra de Tommy Castro, guitarrista e cantor norte-americano de blues que completa 70 anos. Com sua conhecida mistura de soul, rock e R&B, o programa apresenta o álbum Closer to The Bone, lançado neste ano.

