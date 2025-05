André Ribas apresenta seu primeiro álbum na TV Brasil

O acordeonista André Ribas lança seu primeiro álbum Acordeon Instrumental no espetáculo exclusivo que a TV Brasil exibe na madrugada deste sábado (3) para domingo (4), à meia-noite, no programa Cena Musical.

O álbum de estreia do artista valoriza o instrumento em performances de diversos estilos musicais. O show inédito foi gravado pela emissora pública no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. A atração apresentada por Bia Aparecida fica disponível no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

O artista buscou desenvolver sua técnica para assumir um estilo híbrido, que rompe fronteiras e leva o som do acordeão para os mais diversos gêneros como o baião, choro, samba, barravento, xamamé, jazz e milongas.