Fãs de Lady Gaga acampam nas areias de Copacabana para ver show

Ele espera conseguir um espaço para acompanhar o show em segurança. "Ela é minha favorita. Eu acompanho a carreira dela a vida inteira. O show do Rock in Rio que foi cancelado. Infelizmente, eu estava com os ingressos comprados e agora eu estou aqui. É muita expectativa para que eu consiga entrar na área PCD", diz Gabriel.

Esta semana, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) chegou a emitir uma recomendação à Prefeitura do Rio de Janeiro, à Riotur e à produtora Bonus Track Entretenimento para que adotassem medidas imediatas de acessibilidade no show da cantora Lady Gaga.

Segundo o MPRJ, a recomendação foi motivada por informações que indicam a ausência de condições adequadas para garantir o acesso pleno de pessoas com deficiência ao evento. Os espaços estavam sem rotas acessíveis, sinalização adequada ou recursos de tecnologia assistiva, como audiodescrição e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

De acordo com a Riotur, são disponibilizados dois espaços, um para 70 pessoas no setor A e outro para 80 pessoas no setor B. A ocupação é por ordem de chegada.

Expectativa de público

São esperadas mais de 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana, onde foi montado o palco e instaladas 16 torres com telões de 9 metros de altura por 5 metros de largura, permitindo que o público acompanhe a apresentação à distância.