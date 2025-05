Meteorologia prevê show de Lady Gaga sem chuva e com madrugada fria

O dia do show da cantora Lady Gaga na Praia de Copacabana, no próximo sábado (3), deve contar com temperaturas amenas e céu claro e parcialmente nublado. Segundo a previsão do Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, não há previsão de chuva.

Nos últimos dias, a cidade do Rio de Janeiro registrou queda de temperatura e as menores mínimas do ano. Para este fim de semana, estão previstas mínimas de 14 graus Celsius (ºC) no sábado (3) e de 15 ºC no domingo (4). Isso significa que as madrugadas devem ser frias, o que se soma à previsão de vento fraco a moderado na cidade.

Já as máximas podem chegar a 31ºC nos dois dias, temperatura que costuma ocorrer entre o fim da manhã e o início da tarde.