NBB: Vasco, Flamengo e Corinthians avançam às quartas de final

Depois de Minas (3 a 0 contra o Mogi) e Franca (3 a 0 contra o Pato Basquete) fecharem suas séries na quinta-feira (1º) e se tornarem os primeiros times a se classificarem para as quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil), outras três equipes garantiram vaga na próxima fase do principal torneio de clubes do basquete masculino do Brasil.

O Corinthians derrotou o União Corinthians, do Rio Grande do Sul, por 79 a 72, na manhã deste sábado (3), em São Paulo e fechou a série melhor de cinco partidas em 3 a 1. Outras duas séries foram encerradas na noite de sexta (2), ambas com vitórias de times do Rio.

por 86 a 63, também fechando o confronto em 3 a 1. O