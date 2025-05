São Paulo inicia ocupação da dupla infantil Palavra Cantada

Apesar da onda nostálgica para as pessoas que cresceram com a Palavra Cantada, a exposição é pensada para o público infantil.

Textos didáticos

"[A iniciativa] foi pensada para as crianças, tanto em relação a ludicidade do espaço, quanto em relação a conteúdos. Abaixamos o ponto focal de toda a exposição e os textos são mais didáticos para elas terem mais facilidade de acessar esse conteúdo. As crianças podem interagir diretamente com os conteúdos. Abrir um forno e sair uma música, abrir um pote e tocar uma música. A gente brinca com as crianças para ensinar o que é música", disse Luciana Rocha, co-curadora da exposição.

A Palavra Cantada surgiu da união de Sandra e Paulo no final dos anos 80. Inicialmente fazendo trabalhos de trilha sonora em filmes e comerciais, em 1994 eles lançaram o primeiro CD Canções de Ninar, voltado para o público infantil e que rendeu o então Prêmio Sharp (hoje Prêmio da Música Brasileira). Ao longo da carreira, a Palavra Cantada conta com 20 discos, 11 DVDs e nove livros. Em 2024, foi lançado o disco Cenas Infantis.

A exposição fica na Av. Paulista, 149 - bairro Bela Vista, em São Paulo.

*Com informações do estagiário Matheus Crobelatti, sob supervisão de Eduardo Luiz Correia.