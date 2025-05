WSL: Italo Ferreira estreia com vitória na etapa de Gold Coast

Na ponta da tabela, Italo Ferreira deu um show em sua estreia. Na primeira fase, três surfistas duelam entre si e os dois melhores avançam para a terceira fase. O último colocado disputa a segunda fase, uma repescagem.

No confronto contra dois surfistas da casa, o brasileiro foi o melhor, somando 16.03 pontos. O duelo foi de alto nível, já que Liam O'Brien (segundo com 15.77) e Julian Wilson (terceiro com 14.07) também conseguiram boas somatórias.

Outros oito surfistas brasileiros avançaram, seja em primeiro ou segundo lugar em suas respectivas baterias. Algumas delas inclusive contaram com dois atletas do país.

Yago Dora venceu a bateria contra o compatriota Edgard Groggia e o havaiano Jackson Bunch. Por ter terminado em terceiro, Groggia foi para a repescagem.

Outras duas baterias contaram com dois brasileiros que avançaram. Alejo Muniz e Miguel Pupo deixaram o sul-africano Matthew McGillvray para trás e passaram de fase juntos.

O mesmo aconteceu com Filipe Toledo e Ian Gouveia, que jogaram o americano Griffin Colapinto para a repescagem.