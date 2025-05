Hoje é Dia destaca a criação da Agência Brasil e da Rádio MEC FM

Em 5 de maio é comemorado o Dia Nacional das Comunicações. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, reconhecido como o Patrono das Comunicações, por ter contribuído para a integração do território nacional por meio da construção de linhas telegráficas. O programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, nesta edição de 2015, entrevista o professor Maurício Meneses, biógrafo de Rondon, que explica como o militar, de origem indígena, recebeu a missão do Exército de interligar estados distantes, o que fez com êxito, sem, contudo, entrar em conflito com os povos originários.

Educação

O Dia da Matemática é uma data há tempos comemorada informalmente pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), sempre em 6 de maio, como uma homenagem ao matemático, escritor e educador brasileiro Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido pelo pseudônimo Malba Tahan. A efeméride foi formalizada nacionalmente em 2004 por meio de projeto de lei, como forma de incentivar atividades culturais e educativas nessa data. O Dia da Matemática ganhou destaque nesta reportagem da Agência Gov e nesta edição do Repórter Brasil Noite.

Repórter Brasil explica dia da matemática - Repórter Brasil (noite) 0:00 / 0:00

Saúde

No dia 8 de maio de 1950 faleceu o médico, cientista, imunologista e pesquisador biomédico mineiro Vital Brazil. Ele foi o fundador do Instituto Butantan, uma das maiores instituições científicas brasileiras, e ficou mundialmente conhecido pela descoberta do soro antiofídico, do soro contra picadas de aranha, do soro antitetânico e antidiftérico e do tratamento para picadas de escorpião. Empreendedor e determinado, ele concluiu que venenos diferentes necessitavam de soros distintos, e abriu mão das patentes de todas as suas descobertas, ajudando a salvar vidas no mundo todo. Saiba mais sobre a vida e o trabalho de Vital Brazil nesta edição do História Hoje de 2015, da Rádio Nacional, e nesta reportagem de 2020 da Agência Brasil.