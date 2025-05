São Paulo vence Palmeiras e sobe para 4º lugar no Brasileirão Feminino

Aos 34 da segunda etapa, veio o empate das Palestrinas. Andressinha cobrou falta de maneira perfeita, no ângulo direito de Carlinha.

Próxima rodada

Natascha, goleira do Palmeiras, teve que ser substituída no fim do jogo. A substituta dela, Tapia, mal havia entrado e acabou sofrendo um gol aos 52 minutos. Após bate-rebate dentro da área palmeirense, a bola sobrou para Karla Alves, que emendou no canto direito da goleira recém-colocada no jogo.

Na próxima rodada do Brasileirão feminino, o São Paulo recebe o Fluminense, em Cotia, na sexta-feira (9). No dia seguinte, o Palmeiras também será anfitrião diante do 3B da Amazônia.

No entanto, as duas equipes têm compromissos antes destes. Pelo Paulistão, ambas estreiam na terça-feira (6): o Palmeiras encara o Realidade Jovem, enquanto o São Paulo faz o clássico com o Santos.