Sport demite técnico português após perder para o Fluminense

Bahia e Corinthians vencem

Nos outros jogos de sábado, chamou a atenção a terceira vitória seguida do Bahia no campeonato. O tricolor baiano venceu o Botafogo por 1x0 na Fonte Nova, com um gol de Cauly no primeiro tempo. Com 12 pontos, o time comandado por Rogério Ceni aparece momentaneamente na quinta posição.

O Botafogo, atual campeão, entrou em campo com muitos desfalques e segue sem vencer fora de casa na competição: são quatro jogos, com três empates, uma derrota e nenhum gol marcado. O alvinegro soma oito pontos, começando o domingo em 11º.

Na Neo Química Arena, em São Paulo, Corinthians e Internacional fizeram um jogo de duas viradas que terminou com vitória dos donos da casa por 4 a 2. Yuri Alberto abriu o placar para o Timão no primeiro tempo, que terminou com triunfo parcial do time gaúcho após os gols de Aguirre e Thiago Maia.

No entanto, no segundo tempo, após a expulsão de Bruno Henrique pelo segundo cartão amarelo, o Corinthians deu nova volta no marcador com mais dois gols de Yuri Alberto e um de Igor Coronado.

No momento, as duas equipes estão coladas na classificação. O Corinthians tem 10 pontos, em oitavo e o Inter tem nove, em nono lugar.