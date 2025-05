TV Brasil transmite dois jogos do Brasileirão Feminino neste domingo

A TV Brasil transmite dois jogos do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, neste domingo (4). A jornada esportiva começa pela manhã, a partir das 10h45, quando a Ferroviária recebe o Flamengo na cidade de Araraquara, em São Paulo. Mais tarde, a partir das 17h45, Grêmio e Juventude enfrentam-se em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. As partidas são válidas pela nona rodada da competição.

Sempre com o apoio das emissoras parceiras da TV Brasil que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), é possível acompanhar as transmissões em todo o país. Saiba como sintonizar, acessando a página tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

é a tela do esporte feminino. Além do Brasileirão Feminino Série A1, estão previstas ao longo do ano partidas das séries A2, A3 e as finais do Sub-20 e Sub-17.