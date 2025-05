Israel aprova plano para "conquistar" toda a Faixa de Gaza

O gabinete de segurança do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aprovou, nesta segunda-feira (5), um novo plano para ampliar a ocupação da Faixa de Gaza, o que pode incluir todo o território com a permanência das tropas no enclave palestino.

Autoridades israelenses informaram às agências internacionais, como a Reuters e a AFP, que a ofensiva tomaria toda a Faixa de Gaza, deslocando a população civil para o sul do território.

Em uma rede social, Netanyahu disse que o gabinete "decidiu por uma operação enérgica em Gaza", mas disse que não detalharia o plano.