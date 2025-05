Trump ordena tarifa de 100% sobre filmes produzidos no exterior

Hoje, os líderes da Austrália e da Nova Zelândia reagiram ao anúncio da tarifa de Trump, dizendo que defenderão seus setores locais. Alguns filmes de super-heróis da Marvel foram filmados na Austrália, enquanto a Nova Zelândia foi o cenário dos filmes "O Senhor dos Anéis".

Em 2023, cerca de metade dos gastos dos produtores dos EUA em projetos de cinema e TV, com orçamentos de mais de US$ 40 milhões, foi para fora dos EUA, de acordo com a empresa de pesquisa ProdPro.

A produção de filmes e televisão caiu quase 40% na última década em Los Angeles, onde está Hollywood, de acordo com a FilmLA, uma organização sem fins lucrativos que acompanha a produção da região.

