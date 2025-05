TV Brasil: Caminhos da Reportagem debate impacto de arranha-céus

Hoje em dia, no mundo todo, prédios cada vez mais altos são erguidos. Segundo o Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), na lista dos dez mais altos, sete estão no sudeste asiático, cinco na China. Atualmente, o mais alto do mundo é o Burj Khalifa, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A edificação tem 163 andares e 828 metros de altura.

Dubai brasileira

Balneário Camboriú, ou simplesmente BC, no litoral de Santa Catarina, é a cidade com alguns dos prédios mais altos do país. A marca levou o município a ser conhecido como a Dubai brasileira. De acordo com o CTBUH, dos dez mais altos do Brasil, sete estão na cidade catarinense.

A arquitetura dos edifícios e as belezas naturais fizeram de Balneário Camboriú um dos destinos turísticos mais procurados do país. De acordo com a Secretaria de Turismo do município, no último verão, dois milhões de turistas visitaram a cidade litorânea.

A equipe de reportagem da TV Brasil visitou Balneário Camboriú para conhecer de perto alguns destes empreendimentos. O programa mostra um apartamento de luxo naquele que hoje é o prédio mais alto do Brasil, o Yachthouse, que conta com duas torres, cada uma com 81 andares e 294 metros de altura.

Para o especialista em imóveis de luxo Guilherme Pilger, a cidade é um dos melhores lugares para quem deseja trabalhar como corretor de imóveis.