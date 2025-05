Construção irregular é embargada em área de proteção ambiental no Rio

Agentes da Secretaria de Estado do Ambiente e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) embargaram nesta terça-feira (6) uma construção irregular dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Gericinó-Mendanha, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. A vegetação de uma área de 5 mil metros quadrados (m²) já tinha sido removida, e o curso de uma nascente rara havia sido desviado para criação de um possível açude para lazer, de extensão de mil m². O responsável foi encaminhado para a delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e será aberta uma investigação para apurar a existência de outros envolvidos.

"A destruição ambiental em uma área de proteção tão importante como a Gericinó-Mendanha é inaceitável. Estamos falando de um território essencial para o equilíbrio ecológico da zona oeste e de todo o Rio de Janeiro. O Estado agiu com rapidez e continuará atuando com firmeza para responsabilizar os autores e coibir qualquer nova tentativa de destruição", disse, em nota, o governador Cláudio Castro.

O terreno de cerca de 10 mil m² também integra a zona de amortecimento do Parque Estadual do Mendanha e não tinha licença ambiental para as intervenções realizadas. O açude foi construído sobre uma nascente com características e vegetação raras da região, que teve as margens suprimidas. A APA Gericinó-Mendanha conta com uma área de 7.972,39 hectares e abrange os municípios de Nova Iguaçu, Nilópolis e Rio de Janeiro.