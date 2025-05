Nos 100 anos de Rubem Fonseca, coleção traz 2 contos inéditos do autor

Notícias relacionadas:

No enredo, um homem chamado Paulo percebe-se envelhecendo e fica angustiado por não ter companhia para comemorar a data.

"Percebeu que todos, ou quase todos, levavam embrulhos, sentindo-se subitamente mal com as mãos vazias, como se não fosse daquele mundo de pessoas apressadas, com um objetivo", diz um trecho do livro.

O outro texto, chamado Arinda, traz Jonas, escritor que mergulha na própria ficção a ponto de afastar-se da realidade e passar a misturar as duas.

"Pouco importava a Jonas a sujeira do mundo em que vivia, o rosto magro e precocemente marcado das crianças que afagava, os homens cheios de rancor e desgosto, desesperadamente agarrados a uma vida que tudo lhes negava. Nada tinha que esquecer ou lembrar. Mágoas ou gozos, infância, adolescência, carinhos, mãe", diz um trecho.

Bia Corrêa do Lago, escritora e filha de Rubem Fonseca, encontrou os textos inéditos em um armário na casa do pai, pouco tempo depois do falecimento. O móvel estava lotado de papéis que ela desconhecia, sobre os quais o pai nunca tinha comentado. Entre eles, contos escritos em 1948, aos 23 anos de idade, cerca de 15 anos antes do primeiro lançamento oficial como escritor.