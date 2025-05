PDT deixa base do governo na Câmara após saída de Lupi

A bancada do PDT na Câmara decidiu, nesta terça-feira (6), abandonar a base do governo Lula com seus 17 deputados federais quatro dias depois de o então ministro da Previdência, Carlos Lupi, pedir demissão após a fraude descoberta em descontos de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O líder do partido, deputado Mário Heringer (MG), disse que o PDT não irá para a oposição, mas ficará como "independente" na Câmara. O parlamentar acrescentou que a decisão não é uma "retaliação" pela saída de Lupi, mas que o caso da fraude no INSS foi a gota d'água que faltava para a legenda sair do governo.