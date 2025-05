Projetos de matemática na pré-escola podem receber até R$ 80 mil

Além disso, apenas 1% dos estudantes brasileiros atingiu os níveis 5 ou 6, considerados os mais altos, quando os alunos resolvem problemas complexos, comparam e avaliam estratégias. A média da OCDE é 9%.

De acordo com o Itaú Social, estudos revelam que as dificuldades em matemática começam nos primeiros anos de escolaridade, por isso a ênfase do edital nessa etapa.

A pré-escola é voltada para crianças de 4 e 5 anos de idade, etapa voltada para o desenvolvimento integral e por práticas pedagógicas estruturadas no brincar, na exploração e na convivência.

É na educação infantil que as crianças têm os primeiros contatos com a matemática. Segundo a BNCC, que estipula o que os estudantes devem aprender em cada etapa de ensino, desde cedo as crianças se deparam com conhecimentos matemáticos como contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias e reconhecimento de formas geométricas.