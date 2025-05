Servidores da Cultura fazem manifestação no Rio por plano de carreiras

Funcionários de órgãos do Ministério da Cultura fizeram uma manifestação nesta terça-feira (6), na entrada do Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio, para pedir a definição do plano de carreiras do setor e a contratação de mais servidores diante da redução que vem ocorrendo no quadro funcional ao longo dos anos.

A manifestação ocorreu no momento em que a ministra da Cultura, Margareth Menezes (foto), o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, a presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, e o secretário executivo do MinC, Márcio Tavares, participavam de uma visita guiada para jornalistas convidados na apresentação das instalações renovadas ao prédio, que passou por obras de modernização e valorização.

